ピンク・レディー未唯mie（68）が5日、インスタグラムを更新。歌手で女優、元キャンディーズの伊藤蘭（71）とのツーショットを公開した。「昨日は、カルッツかわさきへ。伊藤蘭さん、コンサートツアー2026『Dance on！Love on！』ツアー初日に行って来ました」と報告。未唯mieが贈ったスタンド花をバックにした伊藤蘭とのツーショットを投稿。「ますますお元気で美しく可愛い〜蘭さん。メンバーも一新されて、ドライブ感と勢いが