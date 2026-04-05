元ＮＭＢ４８で、シンガー・ソングライターの山本彩（３２）が５日、京セラドーム大阪で開催された「ＫＡＮＳＡＩＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ２０２６ＳＰＲＩＮＧ＆ＳＵＭＭＥＲ」に出演した。山本は上下デニムの衣装にアコースティックギターを持ち、ライブステージに登場。ＡＫＢ４８の楽曲「３６５日の紙飛行機」など３曲を披露した。「今年でソロデビュー１０周年という自分にとって節目の年なので、『紙飛行機』は私の音