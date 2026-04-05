巨人・井上温大投手（２４）が５日のＤｅＮＡ戦（東京ドーム）に先発。７回１失点と好投し、今季初登板で初勝利を挙げた。井上は昨秋に左ヒジを痛め、春季キャンプは三軍スタート。３月下旬は二軍戦で好投を重ね、ついに一軍復帰のマウンドに立った。「呼ばれた時に、１回でチャンスをつかめるようにっていう気持ちでずっと二軍にいた」と調整期間の思いを語り「後のことは考えずに、一人ひとり全力で、という気持ちで投げてい