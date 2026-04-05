豊橋競輪ナイターＦＩＩ「中京スポーツ杯」は５日、２日目を開催しガールズケイリンの予選２・７Ｒで又多風緑（２３＝石川）が待望の勝利を喜んだ。「ファンのみんなから、『１着で買います』っていうメッセージが多いんです。１着を取れてうれしい」やっとの今年２勝目を挙げ笑顔を見せた。なかなか期待に応えられない時は落ち込むこともあるが、この日も気持ちを入れて「当銘（直美）さんがいたけど、まくり勝負で勝ててよか