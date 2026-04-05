King ＆ Princeの永瀬廉と吉川愛がダブル主演する映画『鬼の花嫁』より、玲夜（永瀬）が柚子（吉川）へ年齢分の誕生日プレゼントを贈る、本編屈指の胸キュンシーンと、吉川の誕生日を祝う仲良しメイキング映像が解禁。さらに、3週目の鑑賞特典も決定した。【動画】永瀬廉もお気に入り！至極のサプライズシーン解禁＆吉川愛の誕生日サプライズの様子も本作は、シリーズ累計発行部数650万部突破（※小説・コミックス・電子含む