◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト７―５中日（５日・神宮）ヤクルト・長岡秀樹内野手が同点の２点適時打を放った。５点を追う７回、３点差に追い上げると無死満塁で打席に。斎藤の初球が暴投となって１点を返して二、三塁とすると、カウント３―１から右前へ同点の２点適時打を放った。「みんなから勝ちたい気持ちが伝わりますし、誰１人諦めてなかったのがすごいなと思います」と興奮気味に振り返った。開幕戦から続く試合前