プロゴルファーの臼井麗香（うすい・れいか）、臼井蘭世（らんぜ）姉妹が５日、京セラドーム大阪で開催された「カンサイコレクション２０２６Ｓ／Ｓ」に出演。浴衣とそろいのワンピースで堂々のランウェーを務めた。麗香は３度目、蘭世は初めてのカンコレ。妹は「人生の中で一番緊張しました」と振り返ると、姉は「私はお姉ちゃんなので『妹、大丈夫かな』って。緊張感はあまりなくて、初日のラウンドくらいの気分でした」