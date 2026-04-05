カラノアが本日5日に下北沢で開催されたサーキットイベント＜シン・ロック列島 CIRCUIT 2026＞に出演し、ライブMCにて新作EP『ツギハギ』を5月13日（水）に配信リリースすることを発表した。本作『ツギハギ』には、A.S.A.Bよりメジャーデビューを経て、次なるステージへと歩みを進める彼ら生み出した全6曲を収録。バンド史上最もアップテンポな楽曲「レイ」をはじめ、TVアニメ『ガチアクタ』第2クールエンディング主題歌「番」、タ