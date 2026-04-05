暖かい日差しを感じるようになり、いよいよ春服の出番。とはいえ、薄着の季節に気になるのが体のライン。そこでおすすめしたいのが【GU（ジーユー）】の「切り替えTシャツ」です。ふわっと広がるペプラムシルエットで、体型カバーが期待できます。ミドル世代が取り入れやすい上品なデザインとカラーなので、イロチ買いするのもありかも。 気になる部分をふわっとカバー！ ペプラムTシャツ