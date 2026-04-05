産後2ヶ月、帝王切開の傷も癒えない中、私は突然の激痛に襲われ、自宅のトイレで倒れ込んでしまいました。目の前が真っ白になり、意識が遠のいていく中で「このままでは死んでしまう」と直感し、必死の思いでスマホを手に取ったのです。しかし、そばにいたはずの夫は、ただパニックになってオロオロと立ち尽くすばかりでした。事態の重さを理解できず、何をしていいのかすら分からなくなっていたのです。 パニックで凍りつく夫