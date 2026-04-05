◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―２ＤｅＮＡ（５日・東京ドーム）巨人の井上温大投手が今季初先発で初勝利を挙げた。７回３安打１失点、８奪三振の粘投。０ー１の７回裏に代打を送られたが、その代打・大城の逆転３ランで勝利が転がり込んだ。「こうやって大城さんが打ってくれて本当に報われたというか、本当にうれしいなと思いました」と笑みを浮かべた。昨季終盤に発症した左肘痛の影響で春季キャンプから出遅れていたが、２