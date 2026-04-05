◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト７―５中日（５日・神宮）中日の花田旭外野手が２試合連続でスタメン出場。１点リードの６回１死一、三塁で打席に立つと、パスボールで２点目が入った後の１死二塁で左前タイムリーを放った。「一、三塁の場面で力みそうになりましたが、パスボールで１点入ってくれて、気楽になれたというか。（二塁）ランナーがサノーだったので、そんなに打点というのは考えていなかったですが、いい形で、欲し