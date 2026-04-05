昨年のプロレス大賞ＭＶＰに輝いた女子プロレス・スターダムの「令和の極悪女王」上谷沙弥が指の骨折のため、５日放送のフジテレビ系特番「千鳥の鬼レンチャン女子３００メートルサバイバル」（午後７時）を欠場した。過去２回の大会で涙の激走を披露し、プロレス界を超えた人気者となった上谷だったが、２月のスターダム大阪大会で指を骨折。手術と治療のため、今回の出場を断念。急きょ団体の後輩の「マッチョゴリ」こと飯