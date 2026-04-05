5日午後、福岡県岡垣町で廃材が燃える火事があり、5日午後7時時点で消火活動が続いています。5日午後2時すぎ福岡県岡垣町糠塚で、産業廃棄物を処理する業者の敷地から火が出ました。警察によりますと、プラスチックの廃材が燃えていて、5日午後7時時点で鎮火のメドはたっていません。今のところ、ケガ人の情報はありません。