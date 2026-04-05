記事ポイントエクソルの太陽光パネルが東京都「令和7年度 優れた機能性を有する太陽光発電システム」認定を取得令和8年度補助事業で最大5万円/kWの上乗せ補助対象となり、初期導入コストを低減エクソル初の「小型区分」認定により、都市部の設置制約にも対応する選択肢が広がる エクソルが取り扱う太陽光パネルが、東京都の「令和7年度 優れた機能性を有する太陽光発電システムの認定」を取得しています。令和8年度の補助事業