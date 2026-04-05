記事ポイントTDI株式会社が2026年4月1日付で商号・コーポレートロゴ・ブランドメッセージを刷新新ロゴに「Together Drive Innovation（ともにイノベーションを推進する）」の意志を込めた新ブランドメッセージ「心でITを」で、人にやさしく社会に貢献する企業姿勢を表明 1968年創業のITサービス企業・TDIが、2026年4月1日付で商号・コーポレートロゴ・ブランドメッセージを刷新しています。新ブランドメッセージ「心でITを」