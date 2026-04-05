記事ポイントLINE友だち追加で特製トッピング（チャーシュー2枚・のり4枚・味付玉子1個）が無料キャンペーン期間は2026年4月1日〜6月30日までもうすぐ1周年、コクのあるスープと看板「ネギチャーシュー麺」が人気の横浜・鶴見の地元ラーメン店 横浜・鶴見の「ラーメンショップ マルQ 鶴見店」が、2026年4月1日より春の新生活応援キャンペーンを開始しています。LINE公式アカウントを新規友だち追加するだけで、チャーシュー2