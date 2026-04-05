記事ポイントスガツネ工業「総合カタログ No.550」が2026年4月1日に発刊、過去最大規模の3,820ページ・約12,000点を掲載300製品以上の新製品を追加、プッシュオープン式収納扉金物や90kg対応引戸クローザーなど革新的な金物が揃いますQRコードで最新WEB情報に即アクセスでき、3Dビュー・CADデータなどデジタル活用も充実 スガツネ工業が「総合カタログ No.550」を2026年4月1日に発刊し、WEBサイトで公開します。300製品以上の