記事ポイント8か国・2,000人の現場を統括した著者による外国人材マネジメントの実践書「変えようとするのをやめたとき、チームが動き始めた」という現場の転換点から学ぶ異文化対応ホフステードの六次元モデル・CAGEモデル・メイヤーのカルチャーマップなど学術理論を実務と統合 多国籍化が進む職場で、外国人部下への指示が伝わらない・主体性が引き出せないと悩むリーダーに向けた実践書が登場します。著者の羅和益氏がミャ