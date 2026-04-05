記事ポイント創業40周年の老舗・おおつかガーデンサービスがアビスパ福岡とサポートファミリー契約を締結特殊伐採技術を持つ「空師」の会社が、地域活性化への思いからJリーグを応援北部九州6県に対応エリアを広げる地元密着企業が福岡のスポーツ文化を支援 福岡県嘉麻市の樹木伐採・剪定専門会社、株式会社おおつかガーデンサービスが、Jリーグ「アビスパ福岡」とサポートファミリー契約を2026年4月より締結しています。創業