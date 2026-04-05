記事ポイント南九州ファミリーマートが2026年4月より、AI笑顔・発声トレーニング端末「スマイルくん」を直営店・加盟店に全面導入先行8店舗で笑顔・発声の合格率が57%から最大83%へ約1.5倍向上、接客クレームが0件に店長不在時でもスタッフが自主的にトレーニングでき、育成コスト大幅削減を実現 南九州ファミリーマートが、2026年4月より宮崎・鹿児島エリアのファミリーマート直営店および加盟店にInstaVR株式会社の笑顔・発