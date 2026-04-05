フリーアナウンサー・中村江里子が、新著『366日 日々を楽しむフランスの暮らし』（すばる舎）を4月10日に刊行する。【画像】中村江里子の著書の内容自宅のキッチン、小学校の様子なども中村は、フジテレビのアナウンサーを経て、家族とともにパリや、南仏の別宅で長く暮らしてきた。本書では、フランスの行事や働き方、バカンス、衣食住や学校の様子、家族の風景など、中村の日常の記録を歳時記形式でつづる。セレブリテ