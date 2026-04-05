俳優佐々木蔵之介（58）が5日、都内で、主演する映画「幕末ヒポクラテスたち」（5月8日公開、緒方明監督）歓声披露舞台あいさつに、内藤剛志（70）らと出席した。同作は、旧来の漢方医と西洋医学を学んだ蘭方医が混在した幕末を舞台に、村医者である蘭方医・大倉太吉の奮闘を描く時代劇。京都の医大生たちの青春と葛藤を描いた故大森一樹監督生前最後の企画となった80年公開映画「ヒポクラテスたち」の元祖を描いてる。「ヒポクラ