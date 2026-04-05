米マット最高峰の女子戦線を引っ張り、カルト的人気を誇る“悪女”レスラーが、自身をかたどったオンリーワンのスニーカーとともに自撮りをパシャリ。そのクオリティの絶賛の声が寄せられている。【画像】クオリティが高すぎる“小悪魔美女仕様”のエアジョーダンWWEスーパースターのリヴ・モーガンが日本時間2日、自身のインスタグラムを更新。自身をイメージした世界に一つだけのスニーカーを手にポーズを決める自撮りショッ