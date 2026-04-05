元NHKのフリーアナウンサー中川安奈（32）は5日、自身のXを更新。この日放送が始まったTBS系「上田晋也のサンデーQ」（日曜午前11時35分）の出演を終えた感想をつづるとともに、新番組の初回放送に出演するのは初めてだと打ち明けた。同番組は、くりぃむしちゅー上田晋也（55）がMCを務める新番組で、ニュースの素朴な疑問を専門家がその場で解決する情報番組で、前週まで約40年放送された「アッコにおまかせ！」の後継番組でもあ