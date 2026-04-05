かつての「不便」も劇的進化で改善首都圏の鉄道風景は、新規開業や改良工事などによって、これまで大きく変化してきましが、かつての日常は、現代から見れば不便と感じられるものも少なくありません。【え、ここで終わり？】これが空港の手前で終点だった「羽田空港駅」です（画像）分断されていた「東京〜上野間」かつて、東海道線と宇都宮線・高崎線は、それぞれ東京駅と上野駅を終着とする別々の路線でした。中京圏や近畿圏