人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年4月6日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）こだわりが強過ぎると運気は低下……。気楽にやっていくことが大事。11位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）無責任な言動が目立ちそう。周囲に批判される前に自重を心掛けて。10位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）次々