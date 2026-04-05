株式会社明治が販売する「明治おいしい牛乳」ブランドの公式X（旧Twitter）アカウントは4月3日、投稿を更新。新広告に登場する超人気声優の自画像を公開しました。【写真】「明治おいしい牛乳」新広告登場の超人気声優「一目瞭然な破壊力ですね」同アカウントは「新しく広告に出てくれる、ミルクだけを愛してくれる声優さんに 自画像を描いてもらったよ！ え、かっこいい？ 知ってる」とつづり、画像を投稿。面長でムスッとしたよ