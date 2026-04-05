【ヨハネスブルク＝高木文一】セネガル政府は中東情勢悪化による原油価格の高騰を受け、経費削減策として閣僚や高官の海外出張を禁止した。必要不可欠な場合を除くとしているが、ウスマン・ソンコ首相が自ら複数の海外出張を中止し、石油危機への対応をアピールしている。ロイター通信によると、ソンコ氏は３日、原油価格が国家予算で想定していた１バレルあたり６２ドルを大幅に超えていると説明。財政が圧迫されて「極めて困