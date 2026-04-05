【漫画】本編を読むテレビやネットニュースを見ているとモヤモヤする瞬間はないだろうか？ 『反逆コメンテーターエンドウさん』（洋介犬/KADOKAWA）は、この世界に忖度ゼロで本音を貫くコメンテーターがいたらどうなるかを描いた作品だ。主人公のエンドウさんは、歪んだ報道や偏った意見が横行するテレビの世界で、誰も言えなかった本音を稲妻のように言葉で貫く人物として登場する。ちょっとでも違和感を持てば、番組の台本な