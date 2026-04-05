女優シン・セギョンが、ボーイズグループBTSの新曲『SWIM』のグッズを着用した記念ショットを公開した。去る4月4日、シン・セギョンは特別なコメントを添えることなく、数枚の写真を投稿した。【写真】JIN、シン・セギョンと見つめ合う公開された写真には、シン・セギョンがBTSの5thフルアルバム『ARIRANG』のグッズであるジャケットを着用した姿が収められている。特にシン・セギョンは、グッズが入った箱から公開し、ジャケット