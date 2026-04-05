【モデルプレス＝2026/04/05】元AKB48でタレントの西野未姫が4月4日、自身のInstagramを更新。夫でお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と長女・にこりちゃんとの家族ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】26歳元AKB「笑顔がそっくり」芸人夫＆娘と撮影の家族ショット◆西野未姫、27歳誕生日の家族ショット公開4月4日に誕生日を迎えた西野は「今日で27歳になりました〜」と報告。「お誕生日の1日は家族3人でお出かけしてご