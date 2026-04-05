◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―２ＤｅＮＡ（５日・東京ドーム）巨人が逆転勝利で２カード連続勝ち越しを決めた。１点を追う７回２死二、三塁から井上の代打・大城が右翼席に起死回生の代打逆転３ランを放った。今季初先発の井上は７回８９球で８奪三振１失点。１四球と制球も安定して好投した。昨年は２０試合に先発して自己最多の１０７イニングを投げるも、４勝８敗、防御率３・７０に終わり、シーズン終盤は左肘を痛め