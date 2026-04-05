長く愛せるアイテムって、やっぱりおしゃれな人が知ってるものばかり。だからこそ、リアルにセンスのいい人の愛用品が気になるところ。今回は、Rayスタイリストたちが実際に愛用している「名品アイテム」をピックアップ。身につけるだけで気分が上がるアイテムをぜひチェックして。Rayスタイリストのおしゃれの名品気分が上がるハイブランドから海外のニッチなガーリーブランドまで。おしゃれのプロが選ぶ名品とは？Item Roujeのタ