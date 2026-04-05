◆パ・リーグロッテ３―４ソフトバンク（５日・ＺＯＺＯマリン）ソフトバンク・今宮が定位置で３安打２打点と躍動した。「６番・遊撃」で先発し、１点を追う４回１死二塁で左翼へ同点二塁打。３―２の５回２死二、三塁では左前適時打を放った。７回２死一塁では中前にはじき返し、「特にいいところで打ててよかった」と、今季初の猛打賞を振り返った。３月２７日の日本ハム戦（みずほペイペイ）でプロ野球新記録の１４年連続