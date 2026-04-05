4月9日の子宮の日を前に、福岡市で5日、子宮頸がんの検診が呼びかけられました。福岡市の天神中央公園では医療関係者およそ20人が子宮頸がんの検診を呼びかけるチラシを配りました。日本では毎年およそ1万人が新たに子宮頸がんと診断され、およそ3000人が命を落としています。初期は自覚症状がほぼないため、早期発見には定期的な検診がカギとなりますが、福岡県の受診率は42.6％と全国平均を下回っています。■福岡県細胞検査士会