◇卓球◇Ｗ杯最終日（５日、中国・マカオ）男子シングルス準決勝が行われ、世界ランク８位の１８歳・松島輝空（そら、木下グループ）が同７位の台湾エース、林ユン儒をフルゲーム（１１―７、６―１１、１０―１２、１１―９、１１―５、２―１１、１１―６）の末に破って同日の決勝進出を決めた。全日本選手権で連覇した松島は、シンガポール・スマッシュで敗れていた同１０位の張禹珍（チャン・ウジン、韓国）に逆転勝ち