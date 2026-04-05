3月16日に40歳の誕生日を迎えた高橋大輔さん。その直後の3月19日から22日まで福岡で9公演行われた氷上エンタテインメント「滑走屋〜第二巻〜」が、40代初のパフォーマンスとなった。2024年から3回目の公演となる「滑走屋」は高橋大輔さんフルプロデュース、振り付けは前回に続き、東京パノラマシアターを主宰するダンサーであり、振付師の鈴木ゆまさんが担当している。ライターの田中亜紀子さんがレポートする。「滑走屋〜第二巻〜