昭和歌謡グループのSHOW-WAとMATSURIが5日、京セラドーム大阪で開催された『KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER』（関コレ）に登場した。【写真】異例の事態！ランウェイトップで寝転ぶまんぷく昼太郎2組はライブを行ったほか、フジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』のマスコット・まんぷく昼太郎のランウェイデビューとなるステージにも登場した。まんぷく昼太郎はロンTシャツにズボン、おヘソが飛び出たいつもの姿で登