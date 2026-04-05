ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が5日、インスタグラムを更新。ビキニ姿を動画で公開した。音羽は「抱き心地良さそう？」とつづり、赤のギンガムチェックのビキニ姿を動画で披露した。動画では98センチHカップのバストを揺らし、投げキッスをしたり、くるりと周り、腕の内側と腰付近に入れられたタトゥーも見ることができる。この投稿に「可愛い」「よさそう」「最高〜」などのコメントが寄せられている。音羽は北海