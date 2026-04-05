任期満了に伴い5月31日に投開票が行われる新潟県知事選挙まで2か月を切りました。4月1日までに出馬を表明しているのは3期目を目指す現職の花角英世知事と、県議会議員の土田竜吾氏、そして元五泉市議の安中聡氏の3人です。 ■三選目指す花角英世 知事 4月1日午前、県職員を前に新年度の訓示を述べた花角英世知事･･････【花角英世 知事】「魅力ある企業、魅力ある職場、魅力ある地域づくり、新潟県の発展にむけて一緒に取り組