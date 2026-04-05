グラビアアイドルやコスプレーヤーとしても活躍するタレント三橋くんの1st写真集『no lies』（トランスワールドジャパン）が5月15日にリリースされます。【写真】こちらも美しい…ラウンドガールの三橋くん撮影地はすべてグアム。加工（レタッチ）を一切行なわない「無加工写真集」に挑戦しており、ありのままの彼女の表情を収めた一冊に仕上がっています。表紙は丈が短いミニTシャツの三橋くんがバストトップを両腕で隠した過激シ