ふたりはメリーバッドエンドの楽曲「Red Screeeen」が、4月16日より放送開始となるドラマ『あの夜、社長の子供を授かりました』（MBS）のオープニング主題歌に決定した。 （関連：暴飲暴食P「うそつきマカロン」、バイラルヒット“使う音楽”と重音テトの声の相性は？） リフレインが印象的な同楽曲は、可愛さの中に狂気が滲む中毒性の高いサウンドで、物語にトゲを加えるような1曲。ボカロPのど～ぱみ