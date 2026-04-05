私（チカ）は在宅で仕事をしており、子どもの生活スケジュールに合わせて仕事時間を調整しながら毎日をやりくりしています。夫のヒロキには姉（レイコちゃん）がおり、徒歩圏内に暮らしています。レイコちゃんの旦那さんは、私の幼馴染のダイスケくん。私と夫を含めてみんな同じ小学校の卒業生なので、とても近い距離感のなかで暮らしてきました。そしてこの春、わが家の娘・サヤと、義姉の娘・コハルちゃんはそろって小学1年生に