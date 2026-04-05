任期満了に伴う群馬県の富岡市長選挙が５日に告示され、２０年ぶりに４人が立候補し激しい選挙戦がスタートしました。 富岡市長選に立候補したのは、届け出順にいずれも無所属の４人です。４人が立候補するのは妙義町との合併直後に行われた２００６年以来２０年ぶりです。 ３選を目指す現職の榎本義法さん（５７）は午後２時、富岡市七日市にある自身が住職を務める寺で出陣式に臨みました。乗り合いタクシーの導入