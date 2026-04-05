任期満了に伴う群馬県の安中市長選挙が５日に告示されました。当初は現職のみと見られていましたが、新人１陣営が立候補を表明し、一騎打ちの選挙戦に突入しました。 安中市長選に立候補したのは、届け出順に、いずれも無所属で、再選を目指す現職の岩井均さん（６２）と、新人で団体職員の小川賢さん（７４）の２人です。 岩井さんは、自民・公明両党や連合群馬の推薦を受けるほか、地元の企業・団体からも支援を受け、盤石な組