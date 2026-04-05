任期満了に伴う群馬県のみどり市長選挙は５日に告示され、現職の須藤昭男さんが無投票で３選を果たしました。 ５日に告示されたみどり市長選は、現職の須藤昭男さん（６５）以外に届け出はなく、無投票で３選を果たしました。今回の選挙では、給食費や保育料の無償化の継続といった子育て支援や市民参加型のまちづくり、観光振興などを公約に掲げてました。