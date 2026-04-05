広島市の縮景園では、桜の季節恒例の茶会が開かれ、多くの人が日本の伝統文化を味わいました。ソメイヨシノなど約130本の桜が訪れる人を出迎えます。広島市中区の縮景園では恒例の茶会が開かれ、初回の定員は、すぐに埋まりました。参加者は、表千家のお点前を、花車をかたどった和菓子とともに堪能しました。■参加者「昨日の雨で桜がどうかなと思って気になったが、席から外を見るのもとても素敵でした」■参加者「短歌を習い始