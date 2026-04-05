テレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」が４日に放送され、元ＴＯＫＩＯの松岡昌宏、博多華丸・大吉の博多大吉がＭＣを務めた。ＭＣ２人が、ゲストとともに居酒屋でお酒とトークを楽しむバラエティー。この日は、モデルで女優の桃月なしこをゲストに迎えた。桃月が趣味のポケモンカードについて話すと、松岡は「あれですよ。なんか友達の子供とかによく買わされますよ。何枚入りなのかな。知らないけど」と振り