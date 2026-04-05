新潟県糸魚川市の中学校で発生したいじめについて、市の教育委員会が初期対応などの不備を被害生徒や保護者に謝罪した。いじめのきっかけは学校で支給しているタブレット端末の紛失だった。 ■いじめのきっかけは学校支給のタブレット端末 糸魚川市教育委員会の鶴本修一教育長が謝罪したのは、中学校で発生したいじめの対応について。これは2022年12月と2023年1月に学校で支給しているタブレット端末1台ずつ紛失したのをきっか